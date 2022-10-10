Red Bull'a büyük ceza yolda! FIA'dan bütçe incelemesi...

10 Ekim 2022 Pazartesi, 20:37

Motor sporlarının en büyük sahnesi Formula 1'de dünya şampiyonu değişmedi. Japonya Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen, bitime dört yarış kala zaferini ilan etti ve üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2022'de pistlere damga vuran Hollandalı pilot, Japonya'da kazanarak bitime 4 yarış kala zaferini ilan etti.

18 yarışın 12'sini kazanarak rakipleriyle farkı açan Verstappen, Formula 1 tarihinde şampiyonluk dublesi yapan 9. pilot oldu.

FIA'dan bütçe incelemesi

FIA'nın 2021 harcama rakamlarını Haziran ayında açıklaması bekleniyordu ancak bu açıklama uzun zamandır erteleniyordu. Birkaç aylık gecikmenin ardından sonunda takımların mali raporları açıklandı.

Singapur GP hafta sonunda çıkan iddialar, Red Bull ve Aston Martin takımlarının bütçe sınırını aştıkları yönündeydi ancak her iki takım, bu iddiaları reddetmişti.

Bugünkü açıklamada 9 takımın parasal açıdan 145 milyon dolarlık bütçe sınırına uyduğu, Aston Martin takımının prosedür ihlali yaptığı, Red Bull'un ise hem prosedür ihlali yaptığı hem de hafif aşma yaptığı resmen duyuruldu.

Yapılan açıklamada; Red Bull, Aston Martin ve Williams dışındaki 7 Formula 1 takımının bütçe kurallarına uygunluk sertifikalarını sorunsuz bir şekilde aldığı duyuruldu.

Williams takımı, geçen seneye ait bütçe rakamlarını geç paylaştığı için kuralları ihlal etmişti ve takım bu yüzden para cezası almıştı.

Aston Martin'in kurallarda prosedür ihlal ettiği için bu sertifikayı alamadığı, Red Bull'un ise hem prosedür ihlali, hem de hafif düzeyde aşırı harcama yaptığı için alamadığı duyuruldu.

FIA, Red Bull'un her ne kadar geçtiğimiz Mart ayında sunduğu belgelerde bütçe sınırı altında olduğunu kendinden emin bir şekilde ifade etse de, bütçe sınırını hafif düzeyde aştığını düşünüyor.

F1 Finansal Kuralları'nda bütçe sınırının hafif düzeyde - %5 ve altı- ihlal edilmesi halinde bunun cezasının kınama, takımlar ya da pilotlar şampiyonası puanının silinmesi, yarıştan men cezası, aero testi kısıtlaması gibi yaptırımlar olabileceği belirtiliyor.

Red Bull'dan açıklama

Red Bull'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "FIA'nın 'mali yönetmeliklerin küçük çaplı ihlâli' yönündeki bulgusunu hem şaşkınlık hem de hayal kırıklığı ile karşılıyoruz."

"2021'de sunduğumuz veriler bütçe sınırının altındaydı. Bu nedenle ilgili maliyetlerin 2021 bütçe sınırının altında olduğuna dair inancımız devam ediyor ve bundan ötürü FIA'nın bulgularını dikkatle ele almamız gerekiyor."

"Başkalarının varsayımlarına ve yakıştırmalarına rağmen, FIA ile yönetmelik çerçevesinde devam eden bir süreç var ve bu süreci saygıyla takip ederken, elimizdeki tüm seçenekleri değerlendireceğiz." denildi.