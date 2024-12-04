Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!
Beşiktaş, seçimin 29 Aralık 2024 Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağını açıkladı.
Hasan Arat'ın istifası sonrası seçim kararı alan Beşiktaş yönetimi, yeni başkanını seçeceği tarihi açıklandı.
Siyah beyazlı takım, başkanlık seçiminin 22 Aralık 2024 Pazar günü, çoğunluk sağlanamaz ise 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,
5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,
6- Kapanış."
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