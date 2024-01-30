Resmi açıklama geldi! Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı...

Galatasaray'dan ayrılan Angelino, Leipzig'ten Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:13
Resmi açıklama geldi! Roma, Angelino'yu kadrosuna kattı...
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek İtalya'nın köklü takımlarından Roma'ya transfer oldu.

Roma, bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino, Leipzig'ten sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek. 

Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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