Resmi açıklama yapıldı: Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig'e transfer oldu!

Sivasspor, Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunus Emre Konak Brentford'a Transfer Oldu

Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.

Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre."

Premier Lig ekibi Brentford'dan yapılan açıklamada "18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın 2029'a kadar sözleşme imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

We are delighted to confirm the arrival of 18-year-old midfielder Yunus Emre Konak, on an initial contract through to 2029 ??