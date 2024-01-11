Resmi açıklama yapıldı: Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig'e transfer oldu!
Süper Lig ekibi Sivasspor, Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu açıkladı.
Sivasspor, Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yunus Emre Konak Brentford'a Transfer Oldu
Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.
12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.
Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.
Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre."
Yunus Emre Konak Brentford'a Transfer Oldu— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) January 11, 2024
Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.
12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen… pic.twitter.com/UQvqTTy1UP
BRENTFORD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Premier Lig ekibi Brentford'dan yapılan açıklamada "18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın 2029'a kadar sözleşme imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
We are delighted to confirm the arrival of 18-year-old midfielder Yunus Emre Konak, on an initial contract through to 2029 ??— Brentford FC (@BrentfordFC) January 11, 2024
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