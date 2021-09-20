Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için tartışılacak 'kalite' açıklaması!

20 Eylül 2021 Pazartesi, 07:04

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 5. haftasındaki Başakşehir - Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

90 dakikanın ardından Dilmen, şu değerlendirmeleri yaptı:

- Başakşehir bundan önceki her maçında 4-5 gol kaçırdı. Aykut Kocaman’ın da enteresan cümleleri vardı. İkinci yarıda Altay’ı gol dışında hiç görmedim. Hücum anlamında en kısır maçını oynayan Başakşehir, Fenerbahçe’yi 2-0 yendi.

- Aykut Kocaman, tuzak kurmak için çalıştı. Oyun içinde çok iyi oynayan tandemini bozdu.

- 4-5. haftada rotasyon... Ben mi başlayayım futbola? Fenerbahçe tempolu maç oynadı, Almanya’da iyi top oynadı ama Fenerbahçeli neden Pereira’ya sarıldı? Önde baskılı oynayan, coşkulu oynayan bir takım için.

- Yeteneklisiniz ama kuvvetli değilseniz de olmuyor. Çalışmayla yeteneği bir araya getirince Beşiktaş oluyorsunuz.

- Tempo, baskı tamam ama çalışmak da lazım. Fenerbahçe yetenekli oyuncularını kulanmadı.

- Hazır olmayan, demoralize olmuş bir Pelkas, hayatında Başakşehir semtine gitmemiş bir santfor ve çaylak oyuncu Muhammet ile bunu aşma şansınız hiç yok.

- Oyuncu kalitesi düşük olduğu zaman oyun kalitesi de düşük oluyor. Frankfurt maçında ne kadar önde baskı yaparsanız yapın.

- Mesut'un avukatı değilim. Pereira düşünmüyor 11'de ama görünen köy kılavuz istemez. Oynadığı bütün maçlarda skor katkısı sağladı bu sezon. Mesut 38 yaşında bir oyuncu değil. İyi bir hazırlık dönemi geçirmiş, verim almışsın bu oyuncudan. Isınmış, çıkmış, tabela görmediği maç olmamış.

'Fenerbahçe taraftarı yıllardır böylesine vasat bir kadro gördü mü?'

- Bu kadro 4-3-3 oynamaz. Bu takımda Mesut’u, Pelkas’ı, İrfan’ı, yetenekleri kaybedersiniz. Yetenekli oyuncuları yerleştirirseniz o çatının altına ona göre takım oluşturursunuz.

- Fenerbahçe 11’ine bakalım. Fenerbahçe taraftarı yıllardır böylesine vasat bir kadro gördü mü ya?

'AYKUT HOCA PEREİRA SAYESİNDE'

- Hocaya bir sempatiyle bakıldı, biz de destek verdik. Korner atarken gol yedi Fenerbahçe, en arkada bekleyen oyuncu Rossi. Antrenör kontra yemeyin diyecek.

- Başakşehir, çok organize olan bir teknik adamın takımı. Futbol öyle bir şey ki, 1-0 mağlup olsa Aykut Hoca Göksel Gümüşdağ’a ‘Ben ayrılayım’ diyecekti muhtemelen. Aykut Hoca devam edecek Pereira sayesinde.



