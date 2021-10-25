Rio Ferdinand, Liverpool mağlubiyeti sonrası hastanelik oldu
Premier Lig'de 9.hafta karşılaşmasında dün Manchester United sahasında ezeli rakibi Liverpool'a 5-0 mağlup olmuştu. United efsanesi Rio Ferdinand, maçtan sonra hastaneden paylaşımda bulundu.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasında ağırladığı ezeli rakibi Liverpool'a 5-0'lık skorla mağlup olmuştu. Maçtan sonra Manchester United'ın efsanesi olan ve şuan yorumculuk yapan Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından şoke eden bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liverpool maçında hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ferdinand, "Bu 60 dakika beni acil servise gönderdi. Lanet olsun..." ifadelerini kullandı.
This 60 mins have sent me to A&E…— Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021
FFS
??????#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5
United camiasından tek tepki Ferdinand'dan gelmezken bir diğer efsane oyuncu Paul Scholes da oyuna sonradan giren ve sadece 14 dakika sahada kalabilen Pogba için "İkinci yarının başında oyuna giriyor. Ne kadar iyi bir orta saha olduğunu göstermeye çalışıyor ancak sonra rakibe bir gol şansı veriyor. Saçma bir hareketle kırmızı kart gördü. Merak ediyorum; Solskjaer teknik direktör olarak devam ederse, Pogba'nın yeniden forma giydiğini görebilecek miyiz? ifadelerini kullandı.
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