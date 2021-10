Rio Ferdinand, Liverpool mağlubiyeti sonrası hastanelik oldu

İngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasında ağırladığı ezeli rakibi Liverpool'a 5-0'lık skorla mağlup olmuştu. Maçtan sonra Manchester United'ın efsanesi olan ve şuan yorumculuk yapan Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından şoke eden bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liverpool maçında hastaneye kaldırıldığını söyleyen Ferdinand, "Bu 60 dakika beni acil servise gönderdi. Lanet olsun..." ifadelerini kullandı.

This 60 mins have sent me to A&E…

FFS



??????#MUNLIV pic.twitter.com/4Ktb3gQqo5