Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisinde 3 puan istiyor: Kazanmalıyız

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Kulübün efsane isimleri Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmeleri hakkında konuşan Çalımbay, “Birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız. Bu, yıllardan beri Beşiktaş’ta görülmeyen bir şey. Biz bir araya gelince gülüştük. Hep beraber, burada en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi aktaran Çalımbay, “Onların kararını doktor arkadaşımız verecek. Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Talha çalışıyor, tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal’a bakıyoruz. Maç gününe kadar karar vereceğiz. Durumumuz iyi maçı bekliyoruz. Kafamızda başka düşünce yok. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak 3 puan şart” şeklinde konuştu.

‘KALBİM HEP SİZİNLE’

BEŞİKTAŞ Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye’de teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelirken “Kalbim her daim futbol takımımızla. Hocamıza ve futbolcularımıza sonsuz destek veriyoruz. Her zaman takımımızın yanındayız. Her Beşiktaşlı gibi performansların yükselmesini ve takımın belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN BEGÜM YÜCEL

Basketbol Ligi ve Eurocup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji’nde başkan Hüseyin Yücel’in Beşiktaş’ta Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan seçilmesiyle birlikte koltuğuna kızı Begüm Yücel geçti. Yücel, basketboldaki ilk kadın başkan.