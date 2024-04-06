Rıza Morova: 'Ali Koç ceza almalı!'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Morova, Galatasaray taraftarına yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Morova, 'Ali Koç ceza almalı!' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:03
Rıza Morova: 'Ali Koç ceza almalı!'
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Morova, Galatasaray taraftarı olan baba ve kıza yapılan saldırıyla ilgili Haber Global'a açıklamalarda bulundu.

Rıza Morova, "Yapılan saldırı sonrası şu ana kadar herhangi bir geçmiş olsun mesajı yok. Fenerbahçe kulübünden böyle bir şey mutlaka bekliyorum. Yapacaklarını da düşünüyorum. Çünkü artık bazı olayların farkına vardıklarını düşünüyorum. Bu karşılıklı atışmalar olabilir ama bu değil.'' dedi. 

''KİN VE SAVAŞ'A SÜRÜKLÜYOR''

Yapılan söylemlerin taraftarları kin ve savaşa sürüklediğini söyleyen Morova, ''Karşı takımın başkanı, bizim başkan vekilimiz hakkında ele avuca sığmayan laflar söyledi. Bu insanları kin, hırs ve savaşa sürükleyen laflar. Senin eğer bir kişiyle bir problemin varsa bunu koskoca camia üstünden götürmek yerine ve bütün halkı buna karşı teşvik etmek yerine kapalı kapılar ardında gider karşılıklı konuşursun.'' ifadelerini kullandı. 

''ALİ KOÇ CEZA ALMALI''

Rıza Morova, yaşanan olayların failinin Ali Koç olduğunu söyleyerek, ''Karşılıklı konuşamıyorsan onları tanıyan birini devreye sokup beraber konuşup sen şöyle, böylesin dersin. Ya da gider dava açarsın. Hukuken hakkını ararsın. Suçlamanın hukuki bir karşılığı varsa o zaman hukuk yolları her zaman açıktır. Ama bunu milyonlarca insanın gözü önünde bir kişiyi asılsız şeylerden suçlarsan ve o kişi hakkında bazı gerçek dışı yayınlar yaptırtırsan sen bu olayın biri failisin ve ceza görmen lazım.'' sözlerini sarf etti. 


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