Rizespor, Konyaspor deplasmanında yeni transferleriyle kazandı!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:14

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:14

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Konya BB Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Rizespor'un gollerini 89. dakikada Gustavo, 90+2. dakikada Gaich attı. Konyaspor'un golünü 34. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti.

Rizespor'da yeni transferler Hojer, Gaich, Shelvey ve Minchev ilk kez forma giydi.

Konyaspor'un Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Cicaldau maça 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Konyaspor bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alma fırsatını kaçırdı ve 8 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'da İlhan Palut eski takımına karşı galibiyeti aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacak. Rizespor ise Sivasspor'u konuk edecek.