Roger Schmidt'den ayrılık iddialarına tepki!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:40

Güncelleme: 04.05.2024 - 17:40

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, ayrılık iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sezon sonu Benfica'dan ayrılacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, çıkan haberlere tepki gösterdi.

Schmidt yaptığı açıklamada, "Bu soruyu daha kaç kere cevaplamam gerekiyor. Benfica'da bir işim var ve bunu seviyorum." dedi.

"TEKLİFE İHTİYACIM YOK"

Teklif alma ihtiyacı duymadığını söyleyen 57 yaşındaki teknik adam, "Şu anda hiçbir takımdan teklif almaya ihtiyacım yok. Her şey gayet açık." ifadelerini kullandı.

Roger Schmidt'in adı sezon sonunda Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih ile ciddi şekilde anılıyordu.