19 Ocak 2022 Çarşamba, 16:56

Roland Sallai'den Fenerbahçe'ye mesaj var. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu konuşulan Sallai'den dikkat çeken bir hareket geldi. Macar futbolcu, Fenerbahçe'nin Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına alev emojisi gönderdi.

Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Sallai, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyiyor.

1997 doğumlu Macar futbolcu, sağ ve sol kanatlarda görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olan Macar oyuncu, Bundesliga'da Freiburg forması giyiyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarında başlayan Sallai, Palermo ve Apoel Nikosia formaları da giydi. Kariyeri boyunca 194 maça çıkan Macar oyuncu, 27 gol ve 21 asist yaptı.