Roland Sallai'den Fenerbahçe'ye mesaj
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Roland Sallai, sarı-lacivertli takımın Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına alev emojisi gönderdi
Roland Sallai'den Fenerbahçe'ye mesaj var. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu konuşulan Sallai'den dikkat çeken bir hareket geldi. Macar futbolcu, Fenerbahçe'nin Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına alev emojisi gönderdi.
Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Sallai, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyiyor.
1997 doğumlu Macar futbolcu, sağ ve sol kanatlarda görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olan Macar oyuncu, Bundesliga'da Freiburg forması giyiyor.
Kariyerine ülkesinin takımlarında başlayan Sallai, Palermo ve Apoel Nikosia formaları da giydi. Kariyeri boyunca 194 maça çıkan Macar oyuncu, 27 gol ve 21 asist yaptı.
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Bir ilde daha zam: Öğrenciler etkilenmeyecek
- 2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti
- AYM üyesine yeni görev
- Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
- Fenerbahçe'den ayrılan Pereira için flaş iddia!
- Ünlü yatırımcıdan TL yorumu
- HES kodu yüklenebilen, 'altın kaplama' iPhone 13 satışta
- 'Tanıdığım en kötü teknik direktör' demişti!
- AYM'ye yeni üye
- CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı özrü!