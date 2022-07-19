Roma, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Andrea Belotti'nin peşinde
Roma'nın transferde yeni hedefi Andrea Belotti oldu. Serbest oyuncu konumunda olan İtalyan golcünün transferinin hafta içinde bitmesi bekleniyor.
UEFA Konferans Ligi şampiyonu Roma, Dybala'nın ardından bir flaş imzanın daha peşine düştü.
İtalyan basınından TuttoMercato, Roma'nın Andrea Belotti transferini de bitirmek için harekete geçtiğini yazdı. Dybala ile Palermo döneminden takım arkadaşı olan ikilinin imzası ile hücum gücünü yükseltmek isteyen Roma'nın tüm gücüyle bu imzayı gerçekleştirmeye çalıştığı aktarıldı.
Belotti'nin Mourinho'nun projesine 'evet' demesinin beklendiği de duyuruldu.
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Belotti'nin adı daha önce Milan, Atalanta, Monaco gibi ekiplerle de anılmıştı.
2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.
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