Sacha Boey'dan Galatasaray taraftarına veda mesajı!
Galatasaray'dan Alman kulüp Bayern Münih'e transfer olan 23 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey, sarı-kırmızılı taraftarlara veda mesajı yayımladı. Boey mesajında, "Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız ve her zaman hafızamda olacaksınız. Her zaman bir numaralı destekçiniz olacağım ve nerede olursam olayım takımın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, kulüp için bir veda mesajı paylaştı.
Boey yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaraylılar, Üç muhteşem yıl boyunca temsil etmekten gurur duyduğum büyük kulüp Galatasaray'dan ayrıldığımı duyuruyorum. Sizlerle harika zamanlar geçirdim ve Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini korumak benim için bir onurdu" dedi.
"BİR NUMARALI DESTEKÇİNİZ OLACAĞIM"
Galatasaray'ın her zaman kalbinde yeri olacağını söyleyen Boey, "Kariyerimde yeni bir aşamaya geçmeden önce her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi ve coşkunuzu hissetmek hem futbol kariyerimde hem de bir insan olarak hayatımda inanılmaz bir anı olarak kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarıma, koçuma, tüm personele ve kulüp yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız ve her zaman hafızamda olacaksınız. Her zaman bir numaralı destekçiniz olacağım ve nerede olursam olayım takımın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğim! Siz her zaman benim tarihimin bir parçası olacaksınız" ifadelerini kullandı.
?? Sacha Boey’den, Galatasaray taraftarına veda mesajı… ???? pic.twitter.com/FCgCRODvdJ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 28, 2024
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