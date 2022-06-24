Sakaryaspor, İsmail Erdoğan'ı renklerine kattı

24 Haziran 2022 Cuma, 18:44

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Erdoğan ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin İsmail." ifadelerine yer verildi.