Salomon Cappadocia Ultra Trail başladı

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından, Salomon’un isim sponsorluğunda 10’uncu, toplamda ise 12’nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, bugün ilk kez düzenlenen 14K’lık parkurla başlarken, yarış heyecanı yarın 119K, 63K ve 38K ile devam edecek. Organizasyon öncesinde Yunak Evleri’nde basın toplantısı düzenlendi.

AYDIN AYHAN GÜNEY: BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, ‘’Bizim için bir gurur tablosu. Bu kadar basın mensubunun da katılması bize cesaret veriyor. Dünya çapında bir marka haline geldi ve devam ediyor. Birçok yerde de dediğim gibi, bu organizasyon kişilerin ya da bir kurumun değil, bütün Kapadokya’nın, yerel yönetimlerin bir organizasyonu haline geldi. Onların verdikleri destekle de büyümeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

ORKUN OLGAR: KAPADOKYA DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA HALİNE GELDİ

Olgar Şirketler Grubu CEO’su Orkun Olgar, Salomon Kapadokya Ultra Trail organizasyonunun yoluna güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak, “Burada olmak büyük gurur. Özellikle ilk günden bu yana organizasyona devlet kademelerinin destek vermesiyle devam ediyoruz. Türkiye’de birçok organizasyon yapılıyor ama devam edemiyor. Burada güçlenerek devam ediyoruz. Kapadokya dünya çapında bir marka haline geldi. Kapadokya markası özel bir yere geldi. Yerel yönetim devlet ve sponsorların desteği çok önemli. Artık bölgelerin kendini spor ve sanatla anlatmasının önemini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ATİLLA KUDUOĞLU: BÜYÜK BİR MESAFE KAT ETTİK

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, organizasyonu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirterek, “Büyük bir mesafe kat ettik. 10 yıl önce başladığımız bu organizasyon dünya çapında bir hal aldı. Bunun büyük mutluluğunu taşıyoruz. Türk turizmi ve sporuna katlı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu bizim için çok özel. Sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendiriyoruz bunu. Nice 10 yıllara gitmesini temenni ediyorum” dedi.

PINAR PEHLİVAN: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DAHA DA YÜKSEKLERE ÇIKARACAĞIMIZA İNANCIMIZ ÇOK YÜKSEK

Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, ‘’Corendon ailesi olarak bugün en önemli doğa sporlarının bir parçası içinde yer almaktan dolayı mutluyuz. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok takım ve organizasyonla büyümeye çalışıyoruz. Türkiye’deki turizmi 12 aya yayma amacındayız. Buraya da pek çok Avrupa ülkesinden yolcu taşıyoruz. Bu yıl 40’ıncı kilometrede Corendon CP’si yer alıyor. Ayrıca 30 kişilik ekibimizle de yarışta bulunacağız. Bu ruhu, sporun birleştirici gücünü daha da yükseklere çıkaracağımıza inancımız çok yüksek’’ diye konuştu.

ELİT ATLETLER MÜCADELE EDECEK

Türkiye’nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail’de elit atletler de yarışacak. İngiliz Kerlen Marcel, Salomon’un Kanadalı global atleti Christian Meier, Türk sporcular Beyza Güzel, İrem Can Ayaz, Üzeyir Söylemez, Mustafa Araç, Bilal Öztürk, Tuğçe Karakaya, Fatma Taş ve Necdet Ülker bu isimler arasında yer alıyor.

79 ÜLKEDEN 2 BİN 406 SPORCU YARIŞACAK

Salomon’un 10’uncu kez isim sponsorluğunu üstlendiği Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu Kapadokya’da buluşturuyor. Bu yıl kayıtların sona ermesiyle birlikte, organizasyonda 79 farklı ülkeden 879’u kadın, 1527’si erkek olmak üzere toplam 2 bin 406 sporcu yer alacak.

119K’lık parkurda 218 sporcu, 63K’lık parkurda 598, 38K’lık parkurda 1055 sporcu mücadele edecek.

14K PARKURUNUN STARTI VERİLDİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in bu sene ilk kez koşulan 14K parkurunun startı saat 15.00’te verildi. Yarışın startını, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Keskin ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi. 535 sporcu sporcu, Kapadokya’nın eşsiz patikalarında ve vadilerinde koşu heyecanı yaşadı.