Salomon Cappadocia Ultra Trail’de görkemli final

Organizasyonda 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Rusya'dan Stanislav Sabokar birinci, Mustafa Dağdelen ikinci, İran'dan Hossein Niroomandi üçüncü olurken kadınlarda birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Güney Afrika'dan Naomi Bran, üçüncülüğü de Rusya'dan Olga Fedeneva elde etti.

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Kanada'dan Christian Meier, Oğuzhan Emre Singer ikinci, Rusya'dan Ivan Biriuzov üçüncü sırada yer alırken kadınlarda Rusya'dan Anastasiia Shpak birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Litvanya'dan Sanita Roze üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Mestan Turhanen, ikinciliği Koray Het, üçüncülüğü ise İrem Can Ayaz elde ederken kadınlarda kadınlarda Rusya'dan Alena Topor birinci, Fatma Taş ikinci, Ekaterina Troshanova da üçüncü sırada yer aldı.

14 kilometrelik parkurda, erkeklerde Ekvador'dan Oscar Basantes birinci, Mustafa Araç ikinci, Enes Altıparmak üçüncü oldu, kadınlarda da Tülin Oktay liderliği, Selma Altundiş ikinciliği, Anna Kirdan da üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun tamamlanmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Törende, dereceye giren sporculara ödülleri Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ile Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun tarafından takdim edildi.