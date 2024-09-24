Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişiyor...
San Siro Stadyumu'nun 2027 Şampiyonlar Ligi finaline kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine varan UEFA, finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı.
UEFA, Efsanevi Milano Stadyumu için flaş bir karar alındığını açıkladı. Daha önce 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı açıklanan San Siro için yeni bir karar alındı.
San Siro Stadyumu'nun 2027 Şampiyonlar Ligi finaline kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine varan UEFA, finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı.
Finalin oynanacağı yeni stadyum en geç 2025 yılı içinde açıklanacak.
Etiketler: #uefa #Milano #uefa şampiyonlar ligi
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