Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Samsunspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor.
Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor, sahasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.
SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
Samsunspor, Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmişti.
Kasımpaşa ise evinde Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etmişti.
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