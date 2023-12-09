Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:43
Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor.

Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor, sahasında Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Samsunspor, Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Kasımpaşa ise evinde Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etmişti.


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