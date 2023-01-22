Samsunspor, lider Eyüpspor karşısında şov yaptı!

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 23:13

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 23:13

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'u ağırladı. İstanbul Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

Samsunspor'un gollerini 14'te penaltıdan Zeki Yavru, 65'te Douglas Tanque, 86'da Gaetan Laura ve 90+1'de Ahmet Sağat kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 17. dakikada Sinan Kurt'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3. yeniligisini alan lider Eyüpspor, 41 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 11'e yükselten Samsunspor ise 38 puana ulaştı ve lider Eyüpspor'un hemen gerisinde 2. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise BB Erzurumspor'u konuk edecek.