Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:23

Serie A'da 14. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma'yı konuk edecek.

SASSUOLO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

SASSUOLO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Giovanni Ayroldi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligin 13. haftasında konuk olduğu Empoli'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Roma da kendi sahasında ağırladığı Lazio'ya 1-0 kaybetmişti.