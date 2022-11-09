Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, kendi evinde bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in takımı Roma'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:23
Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 14. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma'yı konuk edecek.

SASSUOLO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

SASSUOLO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Giovanni Ayroldi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligin 13. haftasında konuk olduğu Empoli'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Roma da kendi sahasında ağırladığı Lazio'ya 1-0 kaybetmişti.


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