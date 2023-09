Yayınlanma: 23.09.2023 - 23:27

Güncelleme: 23.09.2023 - 23:27

Selçuk Can, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bulgar rakibi Stoyan Kubatov'u yenerek bronz madalya elde etti. Ankara ASKİ Spor Kulübünde grekoromen stilde 72 kiloda kariyerini sürdüren Selçuk Can'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Selçuk Can kim, kaç yaşında, nereli? Dünya Güneş Şampiyonası üçüncüsü Selçuk Can'ın başarıları neler?

SELÇUK CAN KİMDİR?

Selçuk Can, 10 Ağustos 1995 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden milli güreşçi Selçuk Can bronz madalya aldı. Hırvat rakibiyle bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hırvat rakibini 7-5 yenen Selçuk Can, Avrupa üçüncüsü oldu.

İstanbul’da düzenlenen 2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası'nda erkekler grekoromen 72 kiloda altın madalya kazandı. Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 72 kilo üçüncülük müsabakasında Kazak rakibi Ibragim Magomadov ile 3-3 berabere kaldı ve son puan avantajıyla bronz madalya kazandı. Selçuk Can, ikinci turda Güney Koreli Jiyeon Lee ile 3-3 berabere kaldı ve son puan avantajıyla çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Polonya adına yarışan Ermeni asıllı Gevorg Sahakyan'ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'ye 4-3 kaybederek bronz madalya çıkmıştı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 72 kiloya eleme turundan başlayan Selçuk Can, Macar Róbert Fritsch'i 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman Michael Widmayer'ı 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'ye 2-1 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya müsabakasında da Can, Ukraynalı Andrii Kulyk'i 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.