Semih Şentürk'ten A Milli Takım iddiası: 'Son Avrupa Şampiyonası'nda bunu belli ettiler'

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi Semih Şentürk, sporON YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Semih Şentürk'ün açıklamaları şöyle:

"Bence 2022 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası kadromuzdan sonraki en iyi kadrolardan bir tanesi. Birbirine yakın, genç oyuncuların ve lejyonerlerin çok olduğu bir takım. Ben başarılı buluyorum.

“EN AZ YARI FİNAL”

Son Avrupa Şampiyonası'nda bunu belli ettiler. Tekrarı gelebilir mi? Gelecektir. 2002 ve 2008'de nasıl ülkemizi coşturduk yarı final oynayarak falan... Ben bu takımın da en az yarı final yapacağını tahmin edebiliyorum."