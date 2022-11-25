Serdar Azmoun: 'Fenerbahçe'den teklif vardı'
İran forması giyen Serdar Azmoun, Galler ile oynadıkları karşılaşma sonrası konuştu. Azmoun, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulundu.
İran'ın, Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Serdar Azmoun TRT Spor'a konuştu.
Türkçe bildiğini belirten ve röportajını Türkçe yapan İranlı futbolcu, "Çok iyi oynadık. Allah'a şükür 3 puanı aldık. Bitmedi, Amerika maçı ne olur bakacağız." dedi.
Fenerbahçe ile ilgili de bir itirafta bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Türkler'i çok seviyorum. Yaşasın Türkler. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, teklif vardı Fenerbahçe'den. Ama gol attım Fenerbahçe'ye özür dilerim. Umarım ileride bir gün Fenerbahçe'de oynarım" diye konuştu.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Kemal Okuyan: 'Mutlak karanlığa mahkûm değiliz'
- O hastanenin şüpheli sicili
- 'Sonra her şey değişti'
- Düzce'de deprem!
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması