Servet Çetin'den destek mesajı: 'Sivaslıların Sivasspor'a sahip çıkması lazım'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:53

Güncelleme: 09.12.2023 - 13:53

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, ligin ilk yarısını puan cetvelinin üst sıralarında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Servet Çetin, ligde farklı maçlar oynadıklarını anlattı. Bazen puan çıkartamayacakları maçlardan puan aldıklarını, bazen de puan bekledikleri maçlardan eli boş döndüklerini ifade eden Çetin, "Tutturması kolay değil ama ligin ilk yarısı için kafamızda hesapladığımız bir puan var. Onu kazanırsak ligin ikinci yarısı bizim için daha iyi olur. Bütün hocaların böyle hedefleri vardır. O yüzden bu zor süreçte ne kadar puan toplarsak bizim için o kadar iyi olur" dedi.

'SEZON BAŞINDAN BERİ TAM KADRO OLAMADIK'

Çetin, sezon başından beri bir türlü tam kadro olamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunları söylediğim zaman bazen insanlar bahane buluyor gibi düşünebilir ama buna da meyil vermemek için bunları az konuşmaya çalışıyorum. Gerçekten sezon başından beri tam kadro olamadık. Bazen eleştiri yapıyorlar, oyuna müdahale konusunda. Gerçekten işim çok zor, o bölgenin oyuncusu olmadığı için müdahale etme şansım olmadı. Farklı bölgedeki oyuncuyu ileri uçtaki mevkiye koydum, çoğu maçta böyle oldu. O yüzden alternatifli kadroyu bir türlü değerlendiremedik."

Devre arası transfer çalışmalarına da değinen Çetin, kulübün bütçesini gözeterek hareket edeceklerini ifade etti.

Fikirlerini yönetimle paylaşacağını aktaran Çetin, "Eksik gördüğümüz bir yer varsa anlatmaya çalışırız. Yönetim gerçekten bizim görüşlerimize saygı duyuyor. Burada sonuç olarak Sivasspor'un menfaati önemli, o yüzden o şekilde davranırız" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ SERGİLEYELİM'

Çetin, oyuncularından iç saha ya da deplasmanda her maça stres yapmadan çıkmalarını istediğini belirterek, "Biz futbol oynayacağız. Oynayalım, kazanırız ya da kazanmayız önemli değil. Biz elimizden gelen mücadeleyi, oyunumuzu sergileyelim, bir şekilde kazanacaksak kazanırız. İç sahada da 3 puan, deplasmanda da 3 puan almayı tabii ki istiyoruz. İçeride de kazanalım taraftarımıza sevinç yaşatalım istiyoruz" dedi.

'SİVASLILARIN SİVASSPOR'A SAHİP ÇIKMASI LAZIM'

Taraftarın futbolun en önemli parçası olduğunu vurgulayan Çetin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taraftar futbolcuya enerji veriyor. Taraftar olduğu zaman o gün futbolcunun sahadaki performansı artıyor ve motive oluyor. Taraftar her anlamda çok etkili. Bir tane Sivasspor var. Teknik direktör, futbolcu, yönetim bunların hepsi yarın gider ama Sivasspor kalıcı. O yüzden Sivaslıların Sivasspor'a sahip çıkması lazım. Burada görev yapıyorum, elimden geleni yaparım. Sivas'ı çok seviyorum, 6. senem ve gençliğim neredeyse burada geçti. Ne şehirler var Süper Lig'e çıkmak için yıllardır paralar döküyor. Gül gibi takımımız var ve yıllardır ligde oynuyoruz. Bu kulüp Sivas'ın bir değeri, herkesin bu takıma sahip çıkması lazım. Futbol, reklam anlamında da çok önemli."