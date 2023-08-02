Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü
Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu
İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinin finalinde Sevilay, 43.87'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.
Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları için A barajını geçerek kota aldı.
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