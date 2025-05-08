Shakhtar Donetsk - Arda Turan görüşmesinde yeni gelişme!
Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna'nın İstanbul'a geldiği ve teknil direktör Arda Turan ile görüştüğü öne sürüldü.
Süper Lig ekibi Eyüpspor'da bu sezon ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Turan için dikkat çeken bir iddia geldi.
Tecrübeli teknik direktör için İstanbul'da bir görüşme yapıldığı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna'nın İstanbul'a geldiği belirtildi.
Darijo Srna'nın İstanbul'da Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
4 MAYIS'TA DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Arda Turan ile Shakhtar Donetsk idarecilerinin 4 Mayıs'ta Londra'da da bir araya geldiği, taraflar arasında görüşme gerçekleştiği ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edilmişti.
BU SEZON NE YAPTI?
Arda Turan, bu sezon Eyüpspor'un başında 37 maça çıktı. Eflatun-sarılı ekip bu süreçte 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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