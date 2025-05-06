Shakhtar Donetsk ile görüşüyordu... Süper Lig ekibinden Arda Turan bombası!

Adı Shakhtar Donetsk ile anılan Arda Turan'a Süper Lig'den bir ekibin de talip olduğu iddia edildi.

Shakhtar Donetsk ile görüşüyordu... Süper Lig ekibinden Arda Turan bombası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:21

Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan'ın, Süper Lig'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Shakhtar Donetsk'in gündemine geldiği öne sürülmüştü.

Genç teknik adam için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Play Spor'un haberine göre, Arda Turan ile Shakhtar Donetsk'in dışında Süper Lig'den de bir ekip ilgileniyor.

Arda Turan'ı radarına alan Süper Lig takımının hangisi olduğuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 81 maçta 1.80'lik puan ortalaması tutturdu.


Etiketler: #arda turan #Shakhtar Donetsk #süper lig

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