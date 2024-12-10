Sivasspor Charis Charisis ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Charis Charisis'in sözleşmesinin 2027-2028 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Sivasspor, Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis ile yola devam etme kararı aldı. Kulüp, başarılı futbolcunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada: "Kulübümüz, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncumuz Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir anlaşmaya vardı. 2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Net Global Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek. Başkanımız Bahattin Eken, Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
2022 yılında Yunanistan'ın Atromitos kulübünden 500 bin Euro'ya transfer olan Charis Charisis, Sivasspor ile çıktığı 85 maçta 2 gol 7 asistlik katkıda bulundu.
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