Sivasspor ile Alanyaspor yenişemedi!
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Sivasspor, Max Gradel'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Alanyaspor ise bu gole 90+1. dakikada Idrissa Doumbia'nın attığı golle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 2 yaptı. Alanyaspor 5 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Alanyaspor, sahasında istanbulspor'u ağırlayacak.
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