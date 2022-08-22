Sivasspor ile Alanyaspor yenişemedi!

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:43
Sivasspor ile Alanyaspor yenişemedi!
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor, Max Gradel'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Alanyaspor ise bu gole 90+1. dakikada Idrissa Doumbia'nın attığı golle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 2 yaptı. Alanyaspor 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Alanyaspor, sahasında istanbulspor'u ağırlayacak.


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