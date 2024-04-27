Sivasspor, Konyaspor'u ateşe attı!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşılaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Rey Manaj kaydetti.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Bülent Uygun'un öğrencileri çıkışını sürdürdü. Ayrıca yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Sivas'a galibiyeti getiren golü atan Manaj, bu sezonki 18. golünü kaydetti.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR!
Konyaspor'da Ethemi ve Sambou gördükleri sarı kartlar sonrası Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Fahrudin Omerovic'in takımı Konyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.
ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞAMADI
Alınan bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 48 yaptı ve düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. 36 puanda kalan Konyaspor ise ateş hattından uzaklaşamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sivasspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
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