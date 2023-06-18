Son dakika: Potanın Perileri, EuroBasket'e veda etti

Son dakika... A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 yenilerek grubunu son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

DHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 23:55
Son dakika: Potanın Perileri, EuroBasket'e veda etti
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası D Grubu 3’üncü ve son maçında Slovakya’ya 80-66 mağlup olarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

Slovenya’da bulunan Stozice Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 15-21, ilk yarısını ise 31-40 Slovakya önde tamamladı.

4. SIRADA TAMAMLADI

Üçüncü periyotta farkı daha da açan Slovakya, son periyoda 45-58 önde girdi. Son periyotta milli takımın farkı kapatmasına izin vermeyen Slovakya, parkeden 80-66 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye, grubu 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile ikili averaj sonucunda 4’üncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Slovakya ise 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubu 3’üncü sırada tamamlayarak çeyrek final için eleme maçı oynama şansı elde etti.


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