Sırp basketbol antrenörü Dusan Ivkovic yaşamını yitirdi
Sırp basketbolünün efsane antrenörü Dusan Ivkovic 78 yaşında hayatını kaybetti.
Sırp basketbolünün efsane antrenörü Dusan Ivkovic vefat etti. En son ülkemizden Anadolu Efes'i çalıştıran tecrübeli antrenör 78 yaşından aramızdan ayrıldı.
1943 doğumlu Ivkovic profesyonel basketbolcu olarak Yugoslav Ligi takımı Radnicki kulübünde 1958-1968 yılları arasında forma giymişti.
Koçluk kariyerine yine Radnicki'de başlayan Ivkovic, sonrasında Partizan, Aris, Šibenik, Vojvodina, Panionios, Olympiacos, CSKA Moskova ve Dinamo Moskova gibi takımları çalıştırdı. 1997 yılında Euroleague yılın koçu seçildi. 1997 ve 2012 yıllarında Olympiacos ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 2008 yılında adını 50 Euroleague Büyük Katkıda Bulunanlar listesine yazdırmıştır. 2014 yılında Anadolu Efes ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak 2016 yılına kadara görevine devam etti.
Ivkovic aynı zamanda ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın da akrabasıdır.
Video Haberler
- Futbol topuyla oynayan ayılar büyük ilgi gördü
- Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada
- Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
- Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
- “Çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
- Dalgın taksici yürekleri ağza böyle getirdi
- Bursa'da büyük tepki çeken görüntüler!
- Ağıralioğlu'ndan AKP'lileri kızdıracak sözler
- İBB Meclisi'nde 'counter strike' tartışması!
- Denizde ortaya çıktı! Paniğe neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye’yi sarsacak satırlar!
- Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul
- AKP'li başkan yurttaşı tekme tokat dövdü
- Erdoğan'a kötü haber!
- 'Bu kadarını beklemiyordum'
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’
- A Haber Erdoğan'ı sabote mi ediyor?
- Pelin Öztekin çirkin mesajları ifşa etti!
- İmamoğlu: Yapmayın, boş işler bunlar!