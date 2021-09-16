Sırp basketbol antrenörü Dusan Ivkovic yaşamını yitirdi

16 Eylül 2021 Perşembe, 10:59

Sırp basketbolünün efsane antrenörü Dusan Ivkovic vefat etti. En son ülkemizden Anadolu Efes'i çalıştıran tecrübeli antrenör 78 yaşından aramızdan ayrıldı.

1943 doğumlu Ivkovic profesyonel basketbolcu olarak Yugoslav Ligi takımı Radnicki kulübünde 1958-1968 yılları arasında forma giymişti.

Koçluk kariyerine yine Radnicki'de başlayan Ivkovic, sonrasında Partizan, Aris, Šibenik, Vojvodina, Panionios, Olympiacos, CSKA Moskova ve Dinamo Moskova gibi takımları çalıştırdı. 1997 yılında Euroleague yılın koçu seçildi. 1997 ve 2012 yıllarında Olympiacos ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. 2008 yılında adını 50 Euroleague Büyük Katkıda Bulunanlar listesine yazdırmıştır. 2014 yılında Anadolu Efes ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak 2016 yılına kadara görevine devam etti.

Ivkovic aynı zamanda ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın da akrabasıdır.



