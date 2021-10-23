Tahkim Fenerbahçeli Samuel ve Altay'la ilgili kararını verdi
Samuel ve Altay Trabzonspor maçı sonrası yaptıkları centilmenlik dışı hareketler nedeniyle cezalandırılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.
Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.
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