Son Dakika: Futbolda yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu 1. transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.
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