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Sözleşmesi feshedilmişti: TFF'den Vincenzo Montella'ya veda

Sözleşmesi feshedilmişti: TFF'den Vincenzo Montella'ya veda

10.10.2026 15:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Sözleşmesi feshedilmişti: TFF'den Vincenzo Montella'ya veda

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun, sözleşmesi feshedilen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile dün yollarını ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), İtalyan teknik adam hakkında yeni bir açıklama geldi.

TFF'den yapılan duyuru şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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