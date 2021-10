Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim 2021 Cuma, 10:06

Türk spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajları paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Anadolu Efes, VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama mesajları şu şekilde:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti, aynı milletin yeni bir devletidir' diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Milletimizin, büyük bir özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırılmıştır. Cumhuriyet, Türk milleti için sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlığının da sembolüdür. 29 Ekim, milletimizin kendi kaderini kendisinin tayin etme kararlılığını tüm dünyaya açıkça ilan ettiği gündür. Bizlere düşen görev, Türk milletinin devletiyle birlikte sonsuza kadar var olması için çabalamak ve bu ruhu bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Gazi Mustafa Kemal’in ‘’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’’ sözüyle Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak milletimizin huzuru için; Cumhuriyet’in kazanımlarına sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz.Ülkemiz gençlerinin huzur ve mutluluğu için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle birlikte ülkemizi çok daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşıyacağız.Bunu yaparken de gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğiz.Bu anlayışla ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98'inci yaşını, Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklâlimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yâd ediyorum.”

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının dünyada emsali olmayan bir mücadele sonunda kurduğu, temeli Türk kahramanlığına dayanan Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne erişmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Atamızın bizlere en büyük mirası Cumhuriyet, millî birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi, ulusumuzun inanç ve kararlılıkla kazandığı övünç madalyasıdır.

Tarihimizin en önemli dönüm noktası olan bu mutlu günde, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere hayatlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz için hayatlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutluyoruz. Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

BEŞİKTAŞ:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimize her zaman ve hep birlikte sahip çıkarak sonsuza dek savunucusu olacağız. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. YAŞASIN CUMHURİYET!"

GALATASARAY:

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde Türk Milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" olarak yaşama garantisidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

FENERBAHÇE:

"Bu millet,

Yokluk gördü,

Yalnız kaldı,

Zorluk çekti,

Bitap düştü,

Ama hiç vazgeçmedi.

Ay yıldız uğruna atılan ilk ilmekle başladı her şey

İlmekler birbirine bağlandıkça biz omuz omuza, yürek yüreğe verdik

Aştık engelleri bir bir

İnançla attığımız her bir ilmekte yeni bir umut yeşerttik biz

Şanlı tarihimiz işte bu ilmeklerle dokundu.

Cumhuriyeti ilmek ilmek dokumak ne midir?

VATANDIR!

Büyük savaşlar vermek,

Küllerinden doğmak,

Yoktan var olmaktır.

BAYRAKTIR!

Uğruna karakışlara göğüs germek,

Yolundan asla şaşmamaktır.

MİLLETTİR!

Bağımsızlığı uğruna kendi ağırlığı kadar mermiyi sırtında taşımak,

Kadınıyla erkeğiyle kendini siper etmektir.

İSTİKLALDİR!

Asla pes etmeden, özgürlüğün peşinden gitmektir.

EGEMENLİKTİR!

Kayıtsız şartsız milletindir.

CUMHURİYETTİR!

EN BÜYÜK BAYRAMDIR, KUTLU OLSUN!"

TRABZONSPOR:

"Biz onun fikirlerine ve o fikirlerin en muhteşemi olan Cumhuriyet’e tutkunuz... Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!"

ANADOLU EFES:

"Bağımsızlığımızın kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı şeref, onur ve gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."

VAKIFBANK:

"Cumhuriyetimiz ve ona olan inancımız sonsuza dek yaşayacak. Cumhuriyetimizin 98'inci yılı kutlu olsun."

ECZACIBAŞI:

"Cumhuriyetimizin 98'inci yılı kutlu olsun!" İBBSK: "Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek"