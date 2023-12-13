Spor hukukçusu Dr. Önder Ege: ‘Sözün bittiği yer’

Yayınlanma: 13.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 04:00

Olaya ilişkin yargı işlemlerinin sürdüğünü belirten Ege, spor hukuku bakımından da benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alınması gerektiğini söyledi. Ege, “Öncelikle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri tavizsiz uygulanmalıdır. TFF Akreditasyon Talimatı daha işlevsel hale getirilmeli, denetim artırılmalı ve disiplin cezası caydırıcı hale getirilmelidir. Bu anlamda TFF Disiplin Talimatı’nda gerekli değişikliklerin yapılması da önemlidir” dedi.

SOSYAL MEDYA İZLENMELİ

Sporda şiddetin bir kaynağının da sosyal medyadaki yönetici, taraftar ve diğer paydaşların söylemleri olduğunu belirten Ege, bu gelişmeleri izleyecek, gerekirse hukuki işlem yapacak ayrı bir birim oluşturulması gerektiğini kaydetti. Televizyon ve dijital ortamlarda şiddet içermeyen dil kullanılması gerektiğin belirten Ege, şöyle konuştu: “TFF, MHK ve VAR sorununu çözmeli, güven ortamını sağmalıdır. Gördüğünü çalan hakem, gördüğünü uyaran VAR sistemini hayata geçirmek önemli bir görev. Şüphesiz ki TFF’nin özerkliği arttıkça ve kulüplerin yapısal sorunları azaldıkça sporda şiddet ile mücadele daha sağlıklı olacaktır.”