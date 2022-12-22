Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
19. haftası oynanacak Spor Toto 1. Lig'de, haftanın hakem ekipleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak
19.00 Pendikspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
25 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: Melis Özçiğdem
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Emre Kargın
16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Aralık Pazartesi:
17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor: Ramazan Keleş
20.00 Göztepe-Bodrumspor: Reşat Onur Coşkunses
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