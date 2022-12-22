Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

19. haftası oynanacak Spor Toto 1. Lig'de, haftanın hakem ekipleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 18:55
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altay: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak

19.00 Pendikspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

25 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK: Melis Özçiğdem

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Emre Kargın

16.00 Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Aralık Pazartesi:

17.00 Altınordu-Çaykur Rizespor: Ramazan Keleş

20.00 Göztepe-Bodrumspor: Reşat Onur Coşkunses


hakem merkez hakem kurulu MHK TFF Spor Toto 1. Lig

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