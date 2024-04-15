Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Batshuayi girince yapboz tamamlandı'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi kaleme aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:24
Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Batshuayi girince yapboz tamamlandı'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Karagümrük-F.Bahçe mücadelesinin ilk bölümünde Sarı-Lacivertliler sanki uyku hapı içmiş gibiydi. Bir kez pozisyona girdiler. Olacak şey mi bu? K.Gümrük coşkuluydu. Attıkları golün dışında Livakovic iki topu çıkarmasa soyunma odasına daha farklı skorla gidebilirdi. Krunic ıslıklandı. Batshuayi girdi uyuyan takım uyandı. Farklı bir uyanış oldu. Önce Dzeko sonra Batshuayi (penaltıdan) kısa sürede 2-1’e taşıdı skoru. Futbolda yenikken galip duruma geçmek çok önemlidir. F.Bahce bunu başardı. Kaleci Livakovic’i eleştirenlerdenim. Ama dün geceki kurtarışlarıyla hakkını yemeyeyim. Üç puanda rolü fazlaca." (Cumhuriyet)

"DOKUZ BUÇUK NUMARA DZEKO"

Uğur Meleke: "İkinci perdede daha etkili bir Fenerbahçe vardı sahada. Sebebi de çok basit: Dzeko haftalardır çok derine gelerek adeta oyun kurucu gibi oynuyor. Kane’in Tottenham’da, Rooney’nin ManU’da oynadığı “dokuz buçuk numara” rolü gibi bu stil. Ancak bu stilde bir dokuz buçuk numarayla oynuyorsanız, bir de onun yarattığı fırsatları değerlendirecek golcüye ihtiyacınız var. 46’da Batshuayi girince yapboz tamamlandı ve sonuç geldi Fenerbahçe için." (Hürriyet)

"SIRAT KÖPRÜSÜ'NÜ GEÇTİLER"

Erman Toroğlu: "Fenerbahçe bu maçı verseydi Süper Lig şampiyonluğuna veda edecekti. Öyle bir ikinci yarı oynadılar, yani Sırat Köprüsü'nü geçtiler. Bakalım ithal VAR'lar ile futbolumuz ne hale gelecek? İthal VAR'lar gelince bizimkilerin şapkası da yere düşünce kel nasıl görünecek veya yapılan orta oyunlar nasıl görünecek göreceğiz." (Sabah)

"ZOR GÜNLER KAHRAMANLAR İSTER"

Gürcan Bilgiç: "Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun vermediği, VAR'ın çağırdığı pozisyon aslında sezonun özeti. Gördüğü halde çalamadı, yüreği yetmedi. Neden? Bazıları "kızar" diye mi? Livakovic bu sezon ilk kez büyük takım kalecisi gibi kaledeydi. Zor günler kahramanlar ister. Daha önce olmayanlar, 2-1'e kadar takdir haklarını rakibe çalan hakemin direnmeyi bırakmasından, devre bittiğinde kaçan, maç bittiğinde yeniden yakalanan şampiyonluk hedefinden. Bir varmış, bir yokmuş maçıydı seyrettiğimiz." (Sabah)

"NEDEN TRANSFER EDİLDİ?"

Oktay Derelioğlu: "Krunic'in çıkması ve 4-4-2'ye dönmek doğru hamleydi. Krunic gerçekten çok faydasız. Fenerbahçe onunla başladığı her maçta kötü oynuyor. Üretmeyen bir oyuncu neden transfer edildi bilmiyorum. Defansta Çağlar-Serdar uyumunu beğenmedim. Çağlar da formsuz ve her an hata yapabilecek gibi oynuyor. Osayi Samuel, Fred, Ferdi, Dzeko ve Batshuayi sahaya karakter koydu. Erken gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'nin geri dönmesinde önemli bir paya sahip oldu." (Takvim)


fenerbahçe haberleri Fatih Karagümrük haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Karagümrük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyon penaltı mı?

Eski hakemler Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Karagümrük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyon penaltı mı?
Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe
Fatih Karagümrüklü Sirigu'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe adalet diyor, herkese lazım'

Fatih Karagümrüklü Sirigu'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe adalet diyor, herkese lazım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Iron Man'den Avatar'a... Tüm zamanların en kötü 10 devam filmi

Iron Man'den Avatar'a... Tüm zamanların en kötü 10 devam filmi
Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı

Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı
Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu: Bu burçlar evlenmek için yaratılmış

Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu: Bu burçlar evlenmek için yaratılmış
Seçimi kaybeden AKP’li Ekrem Yavaş’dan ‘Aç Türkler’ paylaşımı!

Seçimi kaybeden AKP’li Ekrem Yavaş’dan ‘Aç Türkler’ paylaşımı!
Trabzonsporlu Umut Bozok'tan teknik ekibe el hareketi: Taraftardan büyük tepki...

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan teknik ekibe el hareketi: Taraftardan büyük tepki...
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
Iron Man'den Avatar'a... Tüm zamanların en kötü 10 devam filmi

Iron Man'den Avatar'a... Tüm zamanların en kötü 10 devam filmi
Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin