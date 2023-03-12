Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'Zaniolo haksız rekabet'

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:18

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 10:18

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasını spor yazarları değerlendirdi.

Spor yazarlarının görüşleri şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Sahasını, seyircisini, futbolu özlemiş bir Galatasaray var sahada. İlk dakikalardan itibaren konuk takım üzerinde kurduğu baskıyı zaman zaman yoğunlaştırıp zaman zaman yavaşlatarak oyun boyunca sürdürüyor. İsabetli, isabetsiz ya da engellenen pas sayısı kısa sürede iki haneli rakamlara ulaşıyor. Kaliteli ayakları Icardi, Torreira ve Oliveira ise oyunun liderliğini üstleniyor. Kasımpaşa’ya gelince; 4-4-2 taktik dizilişiyle sahaya çıkan konuk takım özellikle orta sahada geniş boşluklar veriyor. Savunmanın dikkatli oyunu ve kaleci Günay’ın büyük çabası Sarı-Kırmızılı takımın istediği farklı skora ulaşmasına engel oluyor."

Okan Buruk

"OKAN BURUK'A ÇOK YAKIŞTI"

"90 dakika ve uzatmalar boyunca devam eden bu tabloda, Galatasaray’ın kurduğu baskıya rağmen gol yollarında verimli olamayışının ana nedeni bu. Öte yandan 57. dakikada gelen golü Rashica’nın asistiyle yeni transfer Zaniolo’nun atması bu maç özelinde çok gol değerinde. Özellikle bir de atılan golde anons edilen ismin depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan olması o golü daha da anlamlı kılıyor. Çok yarası var güzel ülkemizin. Unutulması mümkün olmayan çok acısı. Galatasaray’ın galibiyet serisi de aldığı üç puan da taraftarları için ancak sadece küçük bir teselli oluyor." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "Okan Buruk’u birçok meslektaşından ayıran şey, büyük takım hocalığının ona yıldız futbolculuğundan dolayı otomatik olarak ikram edilmemesi. Buruk’un bu görevi tırnaklarıyla kazıyarak, sonuna kadar hak ederek alması. Galatasaray’ın başına da hem Türkiye Kupası, hem de Süper Lig şampiyonu apoletleriyle geldi. Bu apoletlerin yanına 64 yıllık bir Süper Lig rekoru da ekledi Okan Hoca. Ve onun bu ışıltılı kariyerine bence çok yakıştı bu rekor. Galatasaray’ın harika bir kadrosu var ancak ben yine en büyük krediyi bu otomatik vitesi yaratan Okan Hoca’ya verme taraftarıyım. Tebrikler Okan Buruk." (Hürriyet)

"GALATASARAY OLACAĞIM DİYOR"

Osman Şenher: "İkinci yarı Zaniolo da oyuna girince daha baskılı oynayan bir Galatasaray ortaya çıktı. Rashica’nın mükemmel asistinde Zaniolo aynı güzellikte bir plaseyle topu filelere yolladı. İtalyan yıldız hazırlık maçlarında olduğu gibi, ilk resmi maçında da golünü attı. Şu an tam olarak hazır değil; ama gerçekten büyük bir yıldız. Arkadaşlarına o kadar isabetli paslar atıyor ki, ilerleyen haftalarda taraftarın Icardi’den sonra en çok sevdiği futbolcu olur." (Milliyet)

Ridvan Dilmen: "Fenerbahçe, yarışırken yatırım da yapmaya çalışıyor. Galatasaray, 'Ben bu sene kazanacağım' diyor. Bugün kenar oyuncularına baktığımızda hangisi oynasa 'Neden oynuyor?' demeyiz. Sezon başında böyle bir durum yoktu."

Nicolo Zaniolo

"ZANIOLO HAKSIZ REKABET"

Necati Ateş: "Ne stadyuma giden taraftarlar ne de Okan Buruk böyle bir oyun beklemiyordur. Ancak bunlar şampiyonluk maçlarıdır. Bazen iyi oynamadığın maçlarda Zaniolo gibi süperstarlar çıkar ve farkı 9'a yükseltir."

"Zaniolo, geldi idmanda gol attı, hazırlık maçlarında attı, bugün resmi maçta da attı... Oturduğu sitedeki komşusu halı saha maçına çağırdıysa orada da gol atmıştır. Nokta atışı transfer böyle bir şey işte. Bu biraz da haksız rekabettir. Her şeyi var oyuncunun, Roma nasıl bırakmış bu oyuncuyu gerçekten anlamadım."

"KASIMPAŞA'NIN KİLİDİNİ AÇTI"

Erman Toroğlu: "Güzel bir maç olacak zannettik ama olmadı. Galatasaray bıraktığımız gibi çıkmadı. Kasımpaşa da fazla bir şey olmayınca vitaminsiz bir maç çıktı ortaya. İlk 40 dakika bu maçta hiçbir şey yok. Galatasaray topla oynuyor görünüyor ama hikaye. Daha sonra zorlana zorlana 2 pozisyon var İcardi ile yakalanan, onlar da aman aman pozisyon değil Galatasaray lehine. İkinci yarı, yeni transfer Nicolo Zaniolo girince biraz kıpırdanma oluyor. Nitekim o arada da bir gol çıkıyor." (Fotomaç)

Levent Tüzemen: "Galatasaray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta Icardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray, Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı. Zaniolo'nun gelişiyle Galatasaray hücum zenginliği kazandı. İtalyan yıldız topu ayağına her alışında arkadaşlarına etkili paslar attı, kendini rakibe unutturduğu gibi Rashica'nın ve Sacha Boey'in iyi oynamalarını sağladı. Zaniolo çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Topla buluşmadan önce hangi arkadaşı boşta diye bir göz atıyor. Sıkışık oyunu ters tarafa taşıdı, Galatasaray'ın ataklarını başlattı." (Sabah)