Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlük Galatasaray'da'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 08:02

Güncelleme: 22.01.2024 - 08:05

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile döndü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Trabzonspor ligdeki yerini pekiştirmek, Galatasaray ise kendi kayıplarını telafi etmek istiyor 21. hafta karşılaşmasında. Bu iki istekte avantajlı olan taraf Galatasaray. Zira Trabzonspor’un çok ve önemli eksikleri var ama Sarı-Kırmızılıların da bir koca soru işareti var: Forvete yerleşen ve önceki maçlarda oldukça tutuk olan Zaha. İlk düdükle beraber, Trabzonspor eksiklerinin açığını agresif ve baskılı futbolla tamamlamak ister gibi başlıyor maça. Her Galatasaraylı futbolcunun bir gölgesi var ve her gölge net bir şekilde onların oyununun akışını engellemeyi hedefliyor ve başarılı da oluyor. Ancak bu kurgu Galatasaray kadar kendilerinin oyun dengesini bozuyor. Galatasaray’a gelince ilk 15 dakikada bocaladığı bu baskıdan çabuk sıyrılıyor. Yavaş yavaş oyunun kontrolünü eline geçirip sonra da hiç bırakmıyor. Sağ kanadı kontrol eden Boey ve Barış Alper’in katkısına ek olarak Galatasaray’ın soru işareti Zaha, ‘Aslında ben çok iyi bir insanım’ konulu oyununu sergilemeye başlıyor. 13’te ve 61’de attığı iki gole ek olarak 64’te Kaan Ayhan’ın attığı golün de asistini yapıyor ve bugüne kadar tüm oynamadıklarının hesabını kapatırcasına, bunların her birinde kalitesinin altını çiziyor! 79’da Enis Trabzon’un ilk golünü atınca oyunun seyri değişecek mi sorusu gelse de Kerem Aktürkoğlu ‘konu kapanmıştır!’ dercesine 80’de ve 96’da maçın son iki golünü atıyor. Galatasaray 5 gollü 3 puanlı ve ‘Her maça ayrı kahraman’ kuralı ile yoluna devam ediyor." (Cumhuriyet)

"ZAFERİN BAŞ MİMARI OKAN BURUK"

Uğur Meleke: "Okan Buruk’un dünkü stratejisiyse Kayseri maçının başarılı son 20 dakikasından esinlenmişti. Kayseri önünde son bölümde sol bekte Kaan’lı, sağ açıkta Barış’lı düzen atak sürekliliği sağlamış, zaten galibiyet de Barış’ın kazandırdığı penaltıyla gelmişti. Buruk o modele sadık kaldı, dün sol bekte Kaan, merkezde Kerem Demirbay, sağ açıkta Barış’ın yerlerini korudu. En uçta ise sürpriz rol Zaha’nındı. Hem Barış, hem Kaan, hem Kerem, hem de Zaha’nın dün gol ya da asist katkısı vermiş olmaları, Okan Buruk’un derbi stratejisinin başarısının kanıtı.

Zaha her ne kadar bu sezon inişliçıkışlı bir grafik sergilese de çok kaliteli bir futbolcu olduğunu hatırlattı dün gece. Maçın birinci dakikasından itibaren parmak uçlarının üstündeydi adeta. Hep canlıydı, istekliydi, hareketliydi. Okan Buruk geçtiğimiz sezonun ilk yarısında İcardi’yi kulübede oturtup, en uçta Barış’ı kullanıp farklı yenmişti Fenerbahçe’yi. Dün de Zaha’ya santrfor rolünü vererek farklı kazandı. Bu zaferlerin baş mimarı, doğru kararlarıyla Okan Buruk kesinlikle." (Hürriyet)

"ALINAN GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ"

Erman Özgür: "Okan Buruk’un maç başlangıcı seçimleri ilk yarıda karşılığını buldu. Sol bekte Kaan Ayhan seçimi Visca’ya karşı daha emniyetli, aynı pozisyonda oynayıp çok hata yapan Barış Alper’in sağ önde tercih edilmesi ise daha üretken bir görüntü verdi. Aynı zamanda kenarda istenileni veremeyen Zaha’nın santrforda iyi iş çıkarması ve attığı gol Galatasaray için taşların yerli yerine oturduğu bir oyunla tabela avantajını da getirmiş oldu.

Aradaki kalite farkı değişikliklerde de hissedildi. Galatasaray en iyi savunmacısı Abdülkerim sakatlandığında oyuna Davinson Sanchez’i alma lüksüne sahipken, Abdullah Avcı oyunun kaderini değiştirmek için oyuna ligin belki de en sıradan beklerinden Mehmet Can’ı aldı.

Takım halinde genel temposunun üzerine çıkan ve iyi oynayan Galatasaray’da Kerem D., Zaha, Kaan A. ve Torreira ön plana çıktılar. Son anda attığı golle Kerem Aktürkoğlu noktayı koydu. Fenerbahçe’nin yaptığı kayıp düşünüldüğünde Trabzonspor deplasmanından alınan bu net galibiyet çok çok değerliydi." (Fanatik)

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA"

Levent Tüzemen: "Kupada Ümraniye ile oynanan maçtaki yorumumda şöyle yazdım; "Okan Hoca keşke C.Palace'ta 75 maç santrfor oynayan, 24 gol atıp 11 asist yapan Zaha'yı santrfor olarak oynatsaydı. Barış'ı hücumda kullanıp sol bekte Kaan'a görev verebilir." Teşekkür ederim Okan Buruk. Zaha'yı santrfora, Barış'ı sağ kanada, Kaan Ayhan'ı da sol beke koyarak başlattı. Okan Hoca'nın bu doğruları, en zor deplasmanda G.Saray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı.

Trabzon galibiyeti G.Saray'a öz güven getirecektir. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacaktır. Gövdeli galibiyet ile G.Saray'ın yeniden rayına oturup ritmini yakalayacağını düşünüyorum. İcardi ile Sanchez'in dönüşü de Okan Hoca'nın elini güçlendirecektir." (Sabah)