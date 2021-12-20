Stanislav Cherchesov, Ferencvaros'un yeni teknik direktörü oldu
Rus teknik direktör Cherchesov, Macaristan'ın Ferençvaroş kulübüyle anlaştı.
Beşiktaş'la ismi anılan Rus teknik direktör Stanislav Cherchesov, Ferencvaros ile anlaştı.
Peter Stöger'le yollarını ayıran Ferencvaros, adının bir ara Beşiktaş'la da anıldığı iddia edilen Stanislav Cherchesov'la anlaştıklarını duyurdu.
Son olarak Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Cherchesov, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü adayları arasında da yer almıştı.
Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021
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