Stanislav Cherchesov, Ferencvaros'un yeni teknik direktörü oldu

Rus teknik direktör Cherchesov, Macaristan'ın Ferençvaroş kulübüyle anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:20
Stanislav Cherchesov, Ferencvaros'un yeni teknik direktörü oldu
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Beşiktaş'la ismi anılan Rus teknik direktör Stanislav Cherchesov, Ferencvaros ile anlaştı. 

Peter Stöger'le yollarını ayıran Ferencvaros, adının bir ara Beşiktaş'la da anıldığı iddia edilen Stanislav Cherchesov'la anlaştıklarını duyurdu.

Son olarak Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Cherchesov, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü adayları arasında da yer almıştı. 


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