Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahminini güncelledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:34
Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'
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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı sürüyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin 31. haftasını kayıpsız geçti.

Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ise sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun kaydetti.

Süper Lig'de sezonun son 8 haftasına girilirken futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu tahminelerinde güncellemeye gitti.

İşte Euro Club Index'in Süper Lig için sezon sonu puan tahmini:

5. Başakşehir - 55 Puan 

4. Beşiktaş - 60 Puan 

3. Trabzonspor - 65 Puan 

2. Fenerbahçe - 99 Puan 

1. Galatasaray - 101 Puan


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