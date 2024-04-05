Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahminini güncelledi.
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı sürüyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, ligin 31. haftasını kayıpsız geçti.
Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun kaydetti.
Süper Lig'de sezonun son 8 haftasına girilirken futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu tahminelerinde güncellemeye gitti.
İşte Euro Club Index'in Süper Lig için sezon sonu puan tahmini:
5. Başakşehir - 55 Puan
4. Beşiktaş - 60 Puan
3. Trabzonspor - 65 Puan
2. Fenerbahçe - 99 Puan
1. Galatasaray - 101 Puan
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