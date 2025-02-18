Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:
Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #VAR Kayıtları
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