Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:12

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:



Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #VAR Kayıtları
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