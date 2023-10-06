Süper Lig'de değişim rüzgarı: 7 isim görevinden ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinde teknik direktör değişiklikleri devam ediyor. Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş'in ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:55
Süper Lig'de değişim rüzgarı: 7 isim görevinden ayrıldı!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in takımdan ayrılmasıyla Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 7. teknik direktör değişikliği yaşandı.

İstedikleri sonuçları alamayan Süper Lig ekipleri, teknik direktörleriyle yollarını ayırmaya devam ediyor. Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nün ardından Beşiktaş da teknik direktörü ile yol ayrımı yaşadı. Böylece siyah-beyazlılarda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bu sezon Süper Lig’de ilk olarak Başakşehir’i çalıştıran Emre Belözoğlu takımdan ayrılmıştı.

Şenol Güneş ile birlikte Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı. 5 takım yeni teknik direktörleriyle anlaşırken, İstanbulspor ile Samsunspor ise henüz yeni bir anlaşma sağlamadı.

SÜPER LiG’DE 2023-2024 SEZONUNDA GÖREVİNDEN AYRILAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş


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