Süper Lig’de teknik direktör kıyımı!
Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, 9 teknik direktör değişimi yaşandı. Ligde geçen sezon 8 hafta itibariyle 4 teknik adam değişikliği yaşanmıştı.
Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda 8 hafta geride kalırken, teknik direktör değişimindeki fazlalık da dikkat çekti. 8. hafta sonunda 9 teknik adamın görevine son verildi. Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ilk 8 hafta sonunda antrenör değişikliğine gitti.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda ilk 8 hafta itibariyle toplam 4 teknik adam görev yaptığı takımla yollarını ayırmıştı. Bu sezon ise bu sayı ikiye katlanarak, ilk 8 haftalık periyotta 9 teknik direktör değişimi yapıldı. Son 2 sezonda ilk 8 hafta itibariyle yapılan teknik direktör değişimleri şu şekilde:
2020-2021 SEZONU
Trabzonspor: Eddie Newton - Abdullah Avcı
Kayserispor: Bayram Bektaş - Samet Aybaba
MKE Ankaragücü: Fuat Çapa- Mustafa Dalcı
Gençlerbirliği: Nobre - Mustafa Kaplan
BU SEZON
Kasımpaşa: Şenol Can - Cihat Arslan
Kayserispor: Yalçın Koşukavak - Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Samet Aybaba- Vincenzo Montella
Göztepe: Ünal Karaman - Nestor El Maestro
Alanyaspor: Çağdaş Atan - Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor: Bülent Uygun - Hamza Hamzaoğlu
Başakşehir: Aykut Kocaman - Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Ersun Yanal - Nuri Şahin
Yeni Malatyaspor: İrfan Buz - (Belli değil)
Öte yandan Süper Lig, Avrupa’nın en iyi 5 ligi baz alındığında en fazla teknik direktör değiştirilen lig oldu. Almanya Bundesliga’da bu sezon teknik direktör değiştiren takım bulunmazken, İngiltere Premier Lig’de Watford ve Fransa Ligue 1’de Bordeaux’da teknik direktörler görevine devam etmedi. İtalya Serie A’da Cagliari ile Verona’da teknik adamların görevine son verilirken, İspanya La Liga’da da Levante ve Getafe’de teknik direktörlük koltuğunda değişime gidildi.
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