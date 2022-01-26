Süper Lig’in en değerlisi Uğurcan Çakır

26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:30

Trabzonspor’un takım kaptanı Uğurcan Çakır, kalesinde ortaya koyduğu performansla Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumuna ulaştı. Başarılı eldivenin, dünyanın sayılı kalecileri arasında basamakları tek tek çıktığı kaydedildi.

Transfermarkt verilerine göre, 25 yaşındaki oyuncu, dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen takımların kalesini koruyan birçok ismi geride bırakarak, 17 milyon Euro’luk değeriyle 20. sırada yer aldı.

50 BİN EURO’DAN DÜNYA SIRALAMASINA

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen ve bu sezon transferi çok konuşulan Uğurcan, 2014 yılında 50 Bin Euro olan değerini 2022 yılının ocak ayında 17 milyon Euro’ya yükseltti. Bu rakamlarla Süper Lig’in en değerli oyuncusu olduğu belirtilen Çakır'ın, Avrupa’nın ve dünyanın da dikkatini çektiği ifade edildi.

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Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, dünya sıralamasında 20. sırada yer alırken, Avrupa’nın önde gelen kalecilerinin takımları arasına Trabzonspor’un adını da yazdırdı. Çakır, en değerli kaleciler sıralamasında ise 15. sırada yer aldı.

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Listede Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ve Real Madrid forması giyen Thibaut Courtois 65 Milyon Euro'luk değerleriyle ilk sırada yer alırken, Uğurcan Çakır’ın önünde ise 18 Milyon Euro'luk değerleriyle Manchester United kalecileri David de Gea ve Dean Henderson ile birlikte FC Brentford’un kalecisi David Raya yer aldı. 16 Milyon Euro’luk değerleriyle ise Porto kalecisi Diogo Costa, Krasnodar kalecisi Matvey Safonov ve Arsenal kalecisi Bernd Leno, Çakır’ın gerisinde yer aldı.

