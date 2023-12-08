Tadic, Beşiktaş’ı mağlup edip yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor: ‘Hedefimiz kazanmak’

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Fenerbahçeli Tadic, derbi hakkında konuşup Sarı-Lacivertli camiaya “Beşiktaş’a karşı kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Derbide 3 puan alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. Sırp futbolcu, “19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Mazeret gösterecek değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor” diye konuştu.

34 yaşındaki oyuncu, “Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Biz ve Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlar. İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Fit ve formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.



‘KARARIM FENERBAHÇE'YDİ’



Tadic: Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama kararım F.Bahçe’ydi. Beşiktaş yönetimi neden eleştiriliyor bilmiyorum. F.Bahçe’ye neden geldiğimi çok iyi biliyorum.

