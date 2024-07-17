Tanguy Ndombele'den Galatasaray itirafı! 'Benim için zor geçti, karmaşıktı'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 19:52

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, Nice ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Fiziksel olarak iyi durumda olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ndomele, "Zorlu geçen birkaç sezon yaşadım. Bizler robot değiliz, her zaman en iyisi için çabalamak zorundayız. Nice'e geldiğimde biraz yorgun hissediyordum. Yavaş yavaş formumu kazanıyorum ve kısa süre içinde ilk maçımı oynayabilecek duruma geleceğim." dedi.

Galatasaray ve Napoli'deki dönemi hakkında konuşan Fransız futbolcu, "Benim için zor geçti, karmaşıktı. Ancak bütün anılarım kötü değil. Napoli ve Galatasaray'dan çok şey öğrendim. Bir daha yurt dışına çıkmayacağım anlamına gelmez bu tecrübelerim." sözlerini sarf etti.

"Lyon'daki performansınızla geçen sezonki fazla kilolarınız arasındaki tezatı nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Ndombele, "Size verecek çok fazla cevabım yok. Bu benim hikayemin bir parçası. İlk olduğumu sanmıyorum. En önemli şey kendinize doğru soruları sormak, çalışmak, ilerlemek ve mümkün olduğunca yükseği hedeflemek. Daha önce olduğum oyuncu olmak zorunda değilim. Eskisi gibi bir oyuncu olmasam bile bir yarışmacı olmaya devam edeceğim. Sadece yeniden iyi hisler bulmayı umuyorum." yanıtını verdi.

Son olarak "Fiziksel olarak Galatasaray'daki görüntülerinizi gördüğümüzde, orada yeniden keyif almaya ihtiyaç duymadınız mı?" sorusuna cevap veren Ndombele, "Her şey o ana, o mekana bağlı. İnsanlar, insan olarak kaldığımızı unutuyor. Biz robot değiliz." dedi.