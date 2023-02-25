TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüp başkanlarından "Omuz Omuza" kampanyasına davet

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 21:14

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 21:14

Karşılaşma öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, basın mensuplarına toplu açıklamada bulunarak, 1 Mart'ta başlayacak "Omuz Omuza" kampanyası hakkında konuştu.

Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un davetiyle bir araya geldiklerini söyledi. 1 Mart'ta başlayacak 'Omuz Omuza' kampanyası için Ülker Stadı'nda buluştuklarını aktaran Büyükekşi, "İnşallah yarın da Beşiktaş-Antalyaspor maçında Ahmet Nur Çebi başkanımızın davetlisi olarak hep beraber maçı seyredeceğiz. Sadece bir Avrupa Kupası maçında değil, Süper Lig maçında da bütün kulüplerimiz el ele, omuz omuza bu kampanyaya destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme zamanı"

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının halen taze olduğunu ve yaraları sarmak için devlet kurumları, vatandaşlar ve kulüplerin el ele çalıştığını belirten TFF Başkanı Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Futbol ailesi olarak, acısı acımız olan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürmeyi, daha önce başlattığımız yardım ve dayanışma hareketini bir üst noktaya taşımayı istiyoruz. Omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, bir olup birlik olup dertlerimize derman olma zamanı. Bu amaçla daha önce Trabzonspor-Basel karşılaşması sonrasında kulüp başkanlarımızla birlikte duyurduğumuz üzere 1 Mart 2023 Çarşamba akşamı 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstererek, futbol ailesi olarak bölge halkımıza desteğimizi en güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza vereceğiz."

"Guardiola, Klopp, İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi isimleri bir araya getirmeyi planlıyoruz"

Büyükekşi, yardım organizasyonundaki ilk adımın 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5 kanallarından yapılacak ortak yayınla atılacağını ifade etti.

Futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getirmek istediklerini dile getiren Büyükekşi, şunları söyledi:

"Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Arsene Wenger, Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan, Guti, Kaka gibi isimleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Söz konusu yayını, kulüp başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde desteğini yakın bir şekilde hissettiren FIFA, UEFA, yabancı futbol federasyonlarının yöneticileri ve uluslararası yıldız futbolcularla da organizasyonu daha üst seviyeye taşımayı planlıyoruz."

1 Mart'ta başlayacak kampanyanın 15 Haziran'a kadar süreceğini belirten Mehmet Büyükekşi, elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki barınma ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını açıkladı.

Ali Koç: "İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözeceğiz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ardından konuşan Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarını ağırlamaktan dolayı şeref duyduklarını ifade etti.

Afetin ardından herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğunu, kulüplerin de bu anlamda birlik içinde hareket ettiğini söyleyen Ali Koç, bu dayanışmanın sürmesini temenni etti.

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesinin ve yaraları sarmanın uzun süreceğini kaydeden Koç, şöyle konuştu:

"Futbolun dokunduğu dünyaya baktığınız zaman, depremle ilgili hassasiyeti, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak için bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu anlamda TFF ve yayıncı kuruluş önderliğinde tasarlanan yardım kampanyası, 1 Mart'ta başlayacak. Bir ailenin bile barınma sorununu çözersek bunu kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununa çözüm götüreceğiz. Şu anda en büyük problem barınma sorunu. Büyük bir travma yaşayan depremzedelerin barınma ihtiyaçları için çorbada tuzumuz olması bizim vazifemizdir. Hem yurt içi hem yurt dışı, dayanışma ruhuyla kampanyamıza başlayacağız. Tüm taraftarlardan, tüm futbol paydaşlarından katılımlarını arzu ediyoruz."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın kulüp başkanlarını ağırlayacaklarını ve Trabzonspor'un başlattığı bu ortamı sürdürmek istediklerini belirtirken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hedeflerinin binlerce ailenin barınma sorununu çözmek olduğunu kaydetti.